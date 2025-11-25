Mit Schülerinnen und Schülern beleuchtet das Bundespräsidenten-Ehepaar den Weihnachtsbaum vor Bellevue. Die Kinder kamen von einer besonderen Schule.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau haben die elektrischen Lichter am Weihnachtsbaum vor ihrem Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin angeschaltet. Der Baum steht auf der großen Wiese vor dem Schloss. Steinmeier und Elke Büdenbender drückten am Vormittag zusammen mit mehreren Kindern einer Grundschulklasse den großen roten Knopf für die Beleuchtung des Baums.

Die Schülerinnen und Schüler der Miriam-Makeba-Grundschule in Berlin-Moabit sangen Adventslieder und sagten in zahlreichen Sprachen: „Zünde ein Licht an.“ Die Schule ist eine sogenannte Musikalische Grundschule, in der Musik in allen Fächern eine wichtige Rolle spielt. Benannt ist sie nach der Sängerin Miriam Makeba aus Südafrika, die früher gegen die Apartheid-Politik der Trennung von Menschen nach Hautfarben gekämpft hatte.