Am späten Abend kommt es auf der A2 zu einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen - mit Folgen für beide Fahrer. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Helmstedt - Die A2 Richtung Hannover ist in Höhe Helmstedt-West nach einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen gesperrt. Am späten Mittwochabend kam es zu der Kollision, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Weil demnach durch den Aufprall eine große Menge Betriebsflüssigkeit auslief, wurde die Richtungsfahrbahn gesperrt. Wie lange die Bergungs- und Reinigungsarbeiten andauern werden, ist derzeit noch unklar.