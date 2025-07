Viel zu schnell bretterte ein Fahranfänger Anfang 2024 über eine Straße in Briesen, missachtete eine Vorfahrt und verursachte einen tödlichen Unfall. Nun wurde ein Urteil gesprochen.

Unfall in Briesen

Am Landgericht Frankfurt (Oder) stand ein 30-Jähriger wegen illegalen Autorennens mit Todesfolge vor Gericht. (Symbolbild)

Frankfurt Oder - Nach dem Tod eines bekannten Künstlerehepaares durch einen Verkehrsunfall im vergangenen Jahr ist der Verursacher zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Frankfurt (Oder) der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Angeklagte hatte sich zu Beginn des Prozesses geständig gezeigt.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann ein illegales Autorennen mit Todesfolge vor. Am 2. Januar 2024 missachtete der Mann demnach bei einer Fahrt mit einem Mietfahrzeug bei überhöhter Geschwindigkeit in Briesen (Landkreis Oder-Spree) die Vorfahrt eines zweiten Wagens. In diesem saß der 79 Jahre alte Bildhauer Roland Rother und seine 76 Jahre alte Frau. Es kam zur Kollision, das Ehepaar starb. Der Angeklagte und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Nach Angaben des Landgerichts wurde neben der Haftstrafe auch der Entzug des Führerscheins angeordnet. Ein neuer Führerschein darf demnach erst nach zwei Jahren und sechs Monaten ausgestellt werden. Der Angeklagte hatte sich zum Unfallzeitpunkt noch in der Führerschein-Probezeit befunden.