Vollsperrung auf der Autobahn 2 bei Alleringsersleben in Richtung Berlin: Ein Lastwagen mit mehreren Tonnen Schinken kippte um. Dabei lief auch Diesel aus.

Ingersleben - Die Autobahn 2 ist wegen eines Lkw-Unfalls in Richtung Berlin seit dem Vormittag gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lkw-Fahrer in der Nähe von Alleringersleben die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es kippte auf die Seite. Bei dem Unfall sei der Tank des Lkw aufgerissen worden, mehrere Hundert Liter Diesel seien ins Erdreich gesickert.

Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Sattelzug entstand nach Angaben der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Lkw sei mit mehreren Tonnen Schinken beladen gewesen. Aufgrund von Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Berlin auch am Nachmittag noch gesperrt.