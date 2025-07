Ziesar - Fünf Tage nach dem Unfall eines Tanklasters mit Olivenöl soll die Autobahn 2 bei Ziesar am Donnerstagmorgen teilweise wieder freigegeben werden. Wie der Sprecher der Autobahn GmbH, Tino Möhring, sagte, sollen der linke und mittlere Fahrstreifen ab 8.00 Uhr wieder befahrbar sein. Die Höchstgeschwindigkeit wird an der Unfallstelle auf Tempo 80 begrenzt. Nach dem Unfall am Samstagmorgen waren aufwendige Reinigungsarbeiten nötig.

Ein hitzebedingter Fahrbahnschaden im gesperrten Bereich erforderte zusätzliche Straßenarbeiten, so Möhring. Bis Freitagmittag sollen dann auch die Arbeiten am rechten Fahrstreifen sowie Standstreifen abgeschlossen sein.

Am Samstagmorgen waren bei einem Unfall eines Tanklasters große Mengen Olivenöl ausgelaufen. Seitdem laufen die Reinigungsarbeiten. Das Olivenöl war tief in den Fahrbahnbelag eingedrungen. Der Verkehr in Richtung Berlin wurde weiträumig umgeleitet.