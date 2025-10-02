Ein Transporter kippt auf der Autobahn östlich von Braunschweig um. Mit Folgen für den Verkehr. Zwei Menschen werden zudem leicht verletzt.

Braunschweig - Ein Unfall hat am Vormittag für eine Sperrung der Autobahn 2 östlich von Braunschweig gesorgt. Der Fahrer eines Transporters hatte beim Spurwechsel ein herannahendes Auto übersehen, wie die Polizei über Whatsapp mitteilte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Betroffen war der Abschnitt zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Braunschweig-Ost in Fahrtrichtung Braunschweig.

Der Transporter war nach Polizeiangaben auf die Seite gefallen. Die Leitplanke sei beschädigt worden. Grund für die Sperrung sei ein großflächiges Trümmerfeld gewesen. Zeitweise staute sich der Verkehr laut Verkehrsmanagementzentrale auf fünf Kilometern. Am Mittag wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Bereits am Montag hatte es auf dem gleichen Autobahnabschnitt einen Unfall gegeben. Ein Lastwagen war gegen die rechte Leitplanke gestoßen. Dabei war ein Anhänger umgefallen. Es waren zeitweise zwei der drei Fahrstreifen gesperrt.