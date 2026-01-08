Ein Lkw hat sich bei einem Unfall verkeilt. Die Autobahn ist gesperrt. Für wie lange, war zunächst unklar. Die Polizei empfiehlt eine Umleitung.

Cuxhaven - Die Autobahn 27 ist nach einem Lastwagenunfall gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Hagen im Bremischen und Stotel in Fahrtrichtung Cuxhaven, wie die Polizei mitteilte. Eine Lkw-Fahrerin war dort mit ihrem Gespann aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten und gegen eine Leitplanke geprallt.

Die Frau wurde bei dem Unfall am Morgen leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie lange die Bergung des verkeilten Fahrzeuges dauern würde, war zunächst unklar. Autofahrer sollten den Bereich über die Landstraße 135 umfahren, hieß es.