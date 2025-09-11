Ein Lastwagen gerät auf der Autobahn 28 in Brand, Flammen schlagen auf die Böschung über. Eine vorübergehende Vollsperrung ist nötig. Nun können Fahrer und Fahrerinnen aufatmen.

Delmenhorst - Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 28 am Dreieck Delmenhorst in Richtung Bremen sind die Fahrbahnen wieder frei. Nach einer stundenlangen Vollsperrung wurde der Abschnitt am frühen Morgen wieder freigegeben, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Das brennende Fahrzeug hatte auch eine Böschung am Straßenrand in Flammen gesetzt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen am Autobahndreieck Delmenhorst voll gesperrt. Ursache des Feuers war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt am Lastwagen. Demnach bemerkte der 43-jährige Fahrer Rauch aus dem vorderen Bereich seiner Sattelzugmaschine, lenkte das Fahrzeug auf den Seitenstreifen und stieg aus. Dann brannte der Lastwagen. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.