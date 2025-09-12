Mitten in Neukölln fallen in der Nacht plötzlich Schüsse. Ein Café-Mitarbeiter wird am Arm getroffen. Die Täter flüchten. Was ist bislang bekannt?

Berlin - Durch Schüsse auf die Fensterfront eines Cafés in Berlin-Neukölln in der Nacht ist ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Der 59-Jährige wurde bei dem Vorfall in der Hermannstraße von einem Schuss am Arm getroffen, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde demnach zur stationären Behandlung in eine Klinik aufgenommen. Laut Polizei flüchteten der oder die Täter. Unklar war zunächst, ob es einer war oder mehrere.

Laut Zeugen soll nach den Schüssen ein Fahrzeug vom Tatort gerast sein. Ob ein Zusammenhang zu der Tat besteht, war laut Polizei zunächst nicht klar. Vor dem Lokal wurden mehrere Patronenhülsen gefunden und sichergestellt. Die Behörde ermittelt zu den Hintergründen. Einen Zusammenhang zur sogenannten Clankriminalität soll ersten Erkenntnissen zufolge nicht bestehen.

Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund wegen ihrer Familienzugehörigkeit diskriminiert. Zuvor hatte die „B.Z.“ über den Vorfall berichtet.