Autofahrer aufgepasst: Auf der A36 kommt es bei Quedlinburg zu Verzögerungen. Grund ist der Brand an einem Lkw, der mit Metallplatten beladen war.

Quedlinburg - Die A36 ist nach dem Brand an einem Lastwagen bei Quedlinburg (Landkreis Harz) gesperrt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge platzte am Donnerstagabend ein Reifen des Aufliegers, woraufhin dieser Feuer fing, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer konnte den Lkw auf den Standstreifen fahren und unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. An dem Auflieger und der geladenen Fracht entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Der Lkw hatte Metallplatten für die Automobilproduktion geladen. Auch die Fahrbahn wurde beschädigt. Am Morgen dauerte die Bergung noch an, sagte ein Sprecher.