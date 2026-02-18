Auf der glatten Autobahn kracht es bei Gera. Auch ein Hubschrauber ist anfangs im Einsatz. Was das für den Verkehr bedeutet.

Die Feuerwehr ist nach einem Unfall auf der A4 im Einsatz. (Symbolbild)

Gera - Nach einem Unfall ist die Autobahn 4 bei Gera in Fahrtrichtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt worden. Zwei Autos und ein Lastwagen seien am Mittag vermutlich bedingt durch die Glätte ineinander gefahren, hieß es von der Autobahnpolizei. Die beiden Autofahrer seien leicht verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen, aber ohne Patient wieder weggeflogen. Es habe sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Inzwischen sei ein Fahrstreifen wieder frei, sagte ein Sprecher.