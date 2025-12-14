Pünktlich vor Weihnachten soll der Tunnel Königshainer Berge in Richtung Osten öffnen. Ganz vorbei ist es mit den Einschränkungen aber noch nicht.

Königshain - Voraussichtlich ab Ende kommender Woche und mit Start der Weihnachtsferien kann der Verkehr wieder in Richtung Görlitz und Polen durch den A4-Tunnel Königshainer Berge fließen. Die Autobahn GmbH rechnet damit, dass das Fernstraßenbundesamt bis dahin die Testergebnisse vom Wochenende begutachtet hat und die Betriebserlaubnis erteilt, wie Sprecher Tino Möhring sagte.

Für eine Funktionsprüfung der Technik und einen finalen Brandtest hatte die Autobahn GmbH den Tunnel ab Freitagabend bis spätestens Sonntag 22.00 Uhr voll gesperrt. Im Anschluss passieren wie zuvor beide Fahrtrichtungen durch die Nordröhre.

„Wir gehen natürlich davon aus, dass die Tests alle erfolgreich verlaufen und alles funktioniert“, sagte Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH. Die Öffnung vor Weihnachten sei wegen des voraussichtlich zunehmenden Andrangs vor den Feiertagen das Wichtigste.

Sanierung läuft seit März 2024

Seit März 2024 erhält der Tunnel Königshainer Berge neue Sicherheitseinrichtungen, um die seit der Fertigstellung im Jahr 1999 gestiegenen Anforderungen zu erfüllen. Unter anderem wurden neue Notrufkabinen und mehr Sensoren zur Brandfrüherkennung installiert.

Der Verkehr wurde abwechselnd einspurig in beide Fahrtrichtungen durch eine der beiden Tunnelröhren geleitet, während in der jeweils anderen Tunnelröhre die Arbeiten stattfinden. Immer wieder waren auch Vollsperrungen nötig.

Fahrtrichtung Dresden bis Mitte Januar einspurig

Die Nordröhre mit Fahrtrichtung Dresden ist seit Februar fertig. Bis Mitte Januar ist dort jedoch nach der Öffnung der Südröhre nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Vor der vollständigen Freigabe müssen sich Autofahrer auf eine letzte Vollsperrung vom 13. bis 15. Januar einstellen. Grund sind die Umbauarbeiten bei der Verkehrsführung, so muss etwa die mobile Trennwand abgebaut werden. Sollte bei der Auswertung der Tests in der Südröhre etwas bemängelt werden, wäre dann auch die Gelegenheit, Anpassungen vorzunehmen. Ab dem 16. Januar heißt es dann voraussichtlich „Freie Fahrt“ auf allen vier Fahrstreifen.

Viertlängster Autobahntunnel Deutschlands

Den Tunnel Königshainer Berge passieren laut Angaben der Autobahn GmbH täglich 30.000 Fahrzeuge, 40 Prozent davon sind Schwerlaster. Mit etwa 3,3 Kilometern Länge ist er der viertlängste Autobahntunnel Deutschlands. Zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf unterquert er ein Landschaftsschutzgebiet.