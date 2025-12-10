Am Wochenende wird der A4-Tunnel Königshainer Berge gesperrt. Grund sind abschließende Tests nach der Sanierung.

Die Sanierung des A4-Tunnels Königshainer Berge bei Görlitz steht vor dem Abschluss. (Archivbild)

Königshain - Der Tunnel Königshainer Berge auf der Autobahn 4 wird von Freitagabend bis Sonntagabend (jeweils 22 Uhr) in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund hierfür sind finale Tests der technischen Anlagen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die umfassenden Sanierungsarbeiten im Tunnel begannen im März 2024. Der Verkehr wurde währenddessen abwechselnd einspurig in beide Fahrtrichtungen durch eine der beiden Tunnelröhren geleitet, während in der jeweils anderen Tunnelröhre die Arbeiten stattfanden.

Doch seit der Fertigstellung im Jahr 1999 sind die Sicherheitsanforderungen gestiegen. Um diese zu erfüllen und den Tunnel auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, wurden unter anderem neue Notrufkabinen und mehr Sensoren zur Brandfrüherkennung installiert.