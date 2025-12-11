Karls Erdbeerhof will sein neues Erlebnis-Dorf in Wernigerode bauen und sorgt damit für einen echten Tourismus-Knaller im Harz. Millionen-Investition, Eröffnungstermin und neue Jobs – das sind die Pläne des Erdbeer-Giganten.

Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz

Wernigerode im Erdbeerfieber: In der Harzstadt entsteht ein neues Karls Erlebnis-Dorf. Am Donnerstag wurden die Pläne endlich offiziell vorgestellt. Bis zur Eröffnung wird es aber noch ein Weilchen dauern.

Wernigerode. - Wenn Erdbeerträume wahr werden: Karls Erdbeerhof baut sein neues Erlebnis-Dorf in Wernigerode. Für die Harzstadt, die damit eine hochkarätige touristische Attraktion gewinnt, ist das ein Meilenstein. Nachdem die Entscheidung in den Vortagen schon durchgesickert war, gab es nun Details, vom Standort bis zum geplanten Eröffnungstermin.