Die Brücke über die Seeve wird saniert. Damit das gelingt, muss die A7 bei Hamburg in Richtung Süden bis Ende des Jahres gesperrt werden. Doch es gibt eine Umleitung.

A7 bei Hamburg bis Jahresende in Richtung Süden gesperrt

Hamburg - Wegen Brückenbauarbeiten ist die Autobahn A7 südlich des Elbtunnels zwischen dem Autobahnkreuz Maschener Kreuz und dem Autobahndreieck Horster Dreieck von Mittwoch, 20.00 Uhr an in Richtung Hannover bis zum Ende des Jahres gesperrt. Es werde eine Umleitung vom Maschener Kreuz über die Autobahn A39 Richtung Lüneburg und von dort zum Zubringer zur Autobahn A1 Richtung Bremen und zur Autobahn A7 Richtung Hannover eingerichtet, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund für die Sperrung sind den Angaben zufolge Sanierungsarbeiten an der Brücke über die Seeve.