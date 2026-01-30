Ein Lastwagen liegt im Graben, einer blockiert die Fahrbahn und einer steht auf dem Seitenstreifen. Ein Unfall auf der A7 in Richtung Hamburg hat starke Auswirkungen. Wie lange noch?

Soltau - Nach einem Unfall mit drei beteiligten Sattelzügen bleibt die Autobahn 7 nahe Soltau in Fahrtrichtung Hamburg mindestens bis zu den Mittagsstunden voll gesperrt. Die Bergung sei schwierig, sagte ein Polizeisprecher. Demnach steht ein Lastwagen quer auf der Fahrbahn, einer befindet sich im Graben und einer steht auf dem Seitenstreifen. Wann genau der Autobahnabschnitt im Landkreis Heidekreis wieder freigegeben werden könne, sei unklar. Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen leicht verletzt.

Die Polizei Hildesheim warnte: „In vielen Bereichen haben wir glatte und rutschige Straßenverhältnisse - bitte fahrt vorsichtig und plant mehr Zeit ein!“ In der Nacht und am Morgen gab es demnach zahlreiche Unfälle auf der A7 und A27 - meist mit Blechschäden.