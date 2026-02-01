Ein Lastwagen stürzt auf der A72 in Südsachsen um. Die Strecke in Richtung Zwickau wurde danach für den Verkehr gesperrt.

Stollberg - Die Autobahn 72 ist nach einem Lastwagen-Unfall bei Stollberg in Fahrtrichtung Zwickau gesperrt worden. Ein Lastwagen war zwischen dem Rastplatz Am Neukirchener Wald und der Anschlussstelle Stollberg-Nord umgestürzt, wie die Polizei mitteilte. Laut Verkehrswarndienst sollte die Sperrung noch bis zum frühen Abend dauern.