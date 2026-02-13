Die Liste an prominenten Neuzugängen beim deutschen Handball-Meister Füchse Berlin wird immer größer. Erst Simon Pytlick, dann Dika Mem, jetzt ein schwedischer Routinier.

Berlin - Die Füchse Berlin sorgen mit dem nächsten Top-Transfer für Aufsehen. Ab dem Sommer wechselt Torwart Andreas Palicka für eine Saison an die Spree, wie der deutsche Meister mitteilte. Zuletzt war der 39 Jahre alte Schwede beim norwegischen Champions-League-Teilnehmer Kolstad unter Vertrag, wird bis zum Saisonende aber für den Berliner Bundesliga-Konkurrenten HSG Wetzlar auflaufen.

In Berlin folgt Palicka auf Stammtorhüter Dejan Milosavljev, den es im Sommer zum polnischen Top-Club Industria Kielce zieht. Gemeinsam mit Eigengewächs Lasse Ludwig wird der Skandinavier das Gespann zwischen den Pfosten bilden. Nach Simon Pytlick und Dika Mem, die spätestens 2027 nach Berlin wechseln, ist Palicka der nächste namhafte der Transfer des Hauptstadt-Clubs.

„Die Kombination mit Lasse Ludwig wird uns helfen, den eingeschlagenen Füchse-Weg weiterzugehen. Lasse einen so erfahrenen Torhüter an die Seite zu stellen, wird dafür sorgen, dass wir eines der stärksten Torhüter-Duos der Liga stellen werde“, sagte Füchse-Boss Bob Hanning.

Europameister mit Schweden

Palicka bringt reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Von 2008 bis 2015 hütete er das Tor des deutschen Rekord-Champions THW Kiel, mit dem er sechsmal Meister wurde. Zwischen Sommer 2016 und Dezember 2021 stand er bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag. Mit den Mannheimern holte er einen Titel.

Mit Schweden feierte der Routinier, der Ende Januar nach 185 Länderspielen seine Nationalmannschaftskarriere beendete, 2022 den EM-Triumph. Bei der EM 2018 und der WM 2021 gewann er jeweils Silber, 2024 EM-Bronze.