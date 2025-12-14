Die Flotte von Abellio bekommt Zuwachs. Auf der Strecke Halle-Jena-Saalfeld ist künftig ein neuer Zug unterwegs. Was das für die Fahrgäste bedeutet.

Für mehr Komfort und mehr Verlässlichkeit ist künftig ein neuer Zug im Saale-Thüringen-Südharz-Netz bei Abellio unterwegs. (Archivbild)

Halle/Erfurt - Ein neuer Zug für die Flotte im Saale-Thüringen-Südharz-Netz soll dem Bahnunternehmen Abellio zufolge mehr Komfort und eine spürbare Entlastung für Fahrgäste bringen. Der Zug der Baureihe Talent 3 des Herstellers Alstom biete 300 Personen Platz, teilte ein Abellio-Sprecher mit. Züge desselben Typs seien seit zwei Jahren im STS-Netz unterwegs, böten etwa mehr Beinfreiheit und verstellbare Sitze.

Sie würden vorwiegend auf der Regionalbahnlinie RB 25 eingesetzt, die Halle, Jena und Saalfeld verbindet. Dort soll auch der neue Zug überwiegend unterwegs sein. Den Einsatz haben der Freistaat Thüringen und das Land Sachsen-Anhalt finanziert.

Andere Fahrzeuge, die bislang auf der Verbindung von Halle über Jena nach Saalfeld fahren, sollen nun auf anderen Strecken im Netz eingesetzt werden, um dort die Taktung und die Kapazitäten zu erhöhen, hieß es weiter. „Angesichts der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Fahrgastzahlen bedeutet das eine spürbare Entlastung für die Fahrgäste, die mittlerweile oft in sehr vollen Zügen unterwegs sind.“