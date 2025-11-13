Ab 19. Dezember könnten in Zerbst die Lichter im Krankenhaus ausgehen. Welche Folgen das für die Region hat, wird im Parlament in Magdeburg diskutiert.

Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Donnerstag über die Zukunft der Kliniken im Land. (Archivbild)

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Donnerstag über die Zukunft der Kliniken im Land. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird um die Zukunft des Krankenhauses in Zerbst gerungen. Das Helios-Klinikum soll in seiner bisherigen Form geschlossen werden. Der stationäre Betrieb wird voraussichtlich am 19. Dezember dieses Jahres eingestellt, wie der Konzern bekanntgab.

Außerdem stehen im Parlament in Magdeburg Debatten zum Klimaschutz und zum Sondervermögen Infrastruktur auf der Tagesordnung.