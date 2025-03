Magdeburg - Politiker aus Sachsen-Anhalt drängen auf eine starke ostdeutsche Perspektive in Berlin. In die neue Bundesregierung müssten Ministerinnen und Minister aus Ostdeutschland berufen werden, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle im Landtag in Magdeburg. Zudem müsse das Amt des oder der Beauftragten für Ostdeutschland erhalten bleiben, so Pähle.

Auch die Grünen sind gegen eine Abschaffung des Ostbeauftragten. Dieser könne Probleme lautstark benennen und Ansprechpartner sein, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Olaf Meister. Er brachte die Möglichkeit ins Spiel, das Amt nicht parteipolitisch zu besetzen.

Die CDU-Fraktion beklagte, es gebe insgesamt zu wenig Ostdeutsche in Führungspositionen. Auch sei der Begriff neue Bundesländer 35 Jahre nach der Wiedervereinigung überholt, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer, Markus Kurze. „Wir sind ein Deutschland.“