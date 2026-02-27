Nach einem Instagram-Post aus einer Ausstellung zum Holocaust in der Bürgerschaft bitten zwei Bremer Abgeordnete um Entschuldigung. Die Bürgerschaftspräsidentin reagiert deutlich.

Bremen - Ein inzwischen gelöschter Post bei Instagram bringt zwei Bremer Bürgerschafts-Abgeordnete in Bedrängnis. Die Vizepräsidentin des Landtags, Sahhanim Görgü-Philipp (Grüne), und das SPD-Fraktionsmitglied Katharina Kähler posieren lachend auf dem Foto mit je einem Koffer aus einer derzeitigen Holocaust-Ausstellung in der Bürgerschaft, wie der „Weser Kurier“ berichtet. Ein Sprecher der Bürgerschaft sagte, bei den beiden Koffern handele es sich um keine Originale. Sie stünden jedoch symbolisch für das Thema Deportation.

Görgü-Philipp: „Das war dumm“

Görgü-Philipp entschuldigte sich auf ihrem Instagram-Account für das Foto: „Gestern habe ich nach der Bürgerschaftssitzung leider spontan ein unangemessenes Foto hier auf Insta geteilt. Das war dumm. Ich habe es gelöscht und bitte um Entschuldigung dafür.“ Kähler soll das Foto ebenfalls auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht haben. Für die dpa war sie zunächst nicht zu erreichen. Dem „Weser Kurier“ sagte sie: „Das Ganze tut mir aufrichtig leid“. Es sei ein „völliger Augenblicksaussetzer“ gewesen.

Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer kritisierte die Veröffentlichung des Fotos: „Das ist vollkommen unangemessen.“ Beide Abgeordnete hätten sich am Freitagvormittag bei ihr gemeldet und sie um Entschuldigung gebeten.

In der Graphic Novel-Aus­stel­lung „Das Un­vor­stell­ba­re zei­gen – Co­mics ge­gen das Ver­ges­sen“ setzen sich Co­mic­zeich­ner künst­le­risch mit dem Leben in Konzentrationslagern auseinander.