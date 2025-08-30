Sinsheim - Eintracht Frankfurt ist nach einer reifen Vorstellung erstmals seit 13 Jahren wieder mit zwei Siegen in die Bundesliga-Saison gestartet. Der Champions-League-Teilnehmer setzte sich bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1 (2:0) durch und untermauerte den Anspruch einer Spitzenmannschaft.

Neuzugang Ritsu Doan mit einem Doppelpack in der 17. und 27. Minute und Can Uzun (51.) erzielten vor 30.150 Fans die Tore zum verdienten Erfolg der Hessen, die bereits zum Auftakt beim 4:1 gegen Werder Bremen geglänzt hatten und von vielen Experten als schärfster Bayern-Jäger angesehen werden. Für die TSG traf Grischa Prömel (90.+1).

Dabei musste die Eintracht kurzfristig auf Stürmer Jonathan Burkardt verzichten, der wegen Rückenbeschwerden wie Routinier Mario Götze (muskuläre Probleme) nicht im Kader stand. Für den Neuzugang vom FSV Mainz 05 stürmte Elye Wahi.

Eintracht eiskalt vor dem Tor

Nur zu Beginn waren die Hausherren, die zum Saisonstart mit einem 2:1 in Leverkusen überrascht hatten, am Drücker. Gleich zweimal lief Bazoumana Touré in der Anfangsphase Frankfurts Neu-Nationalspieler Nnamdi Collins davon, fand im Zentrum aber beide Male keinen Abnehmer. Ein Schuss von Tim Lemperle landete zudem direkt in den Armen von Eintracht-Torwart Michael Zetterer.

Die Hessen waren da viel effektiver und durften gleich nach dem ersten Abschluss jubeln. Doan fasste sich aus etwa 18 Metern ein Herz und schlenzte den Ball gekonnt mit dem linken Fuß ins obere Eck. Nationaltorwart Oliver Baumann, den Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in der Slowakei und gegen Nordirland zur Nummer 1 bestimmt hat, war machtlos.

Auch der zweite Versuch der Gäste saß. Bei einem Konter passte Jean-Mattéo Bayhoya nach vorherigem Doppelpass mit dem starken Arthur Theate den Ball flach in die Mitte, wo der im Sommer vom SC Freiburg gekommene Doan am langen Pfosten völlig frei stand und aus fünf Metern mühelos vollendete.

Hoffenheim harmlos

Knapp zehn Minuten später hätte Wahi das 3:0 erzielen müssen, doch der Franzose brachte den Ball aus zwei Metern nicht im Tor unter. Nach schöner Vorarbeit von Fares Chaibi sprang ihm die von Baumann leicht abgefälschte Kugel gegen den Oberschenkel, sodass TSG-Verteidiger Robin Hranac mit einer Grätsche noch auf der Linie klären konnte.

Hoffenheim bemühte sich danach um den Anschluss, doch mehr als ein Abseitstor sprang nicht heraus. Die Eintracht blieb dagegen stets gefährlich und kam durch Bahoya zur nächsten Chance, die Baumann vereitelte. Kurz nach dem Wechsel war der TSG-Schlussmann dann aber erneut machtlos, als Uzun nach feinem Pass von Doan frei durch war und überlegt vollendete.

Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken ließen die Gäste danach die Zügel etwas schleifen, ohne aber die Kontrolle aus der Hand zu geben. Das junge TSG-Team fand keine Mittel gegen die abgeklärten Frankfurter, für die Ansgar Knauff noch eine weitere Großchance vergab und die den späten Gegentreffer locker verschmerzen konnten.