Ein Auto kracht gegen einen Baum - und einer der Insassen stiehlt sich fluchtartig davon. Die Einsatzkräfte gehen mit Hilfe von Drohnen auf die Suche.

Wensebrock - Der verletzte Beifahrer eines Autos ist nach einem Unfall im Landkreis Rotenburg (Wümme) geflohen und hat den ebenfalls verletzten Fahrer allein zurückgelassen. Der Wagen war in Wensebrock von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt, wie die Feuerwehr mitteilte. Danach durchbrach er einen Zaun und blieb schließlich auf einer Wiese stehen.

Weil zunächst ein Fahrzeugbrand gemeldet wurde, rückten die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung aus. Der Fahrer des Wagens wurde dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. „Der Beifahrer hatte die Unfallstelle trotz Verletzungen fluchtartig verlassen“, wie die Feuerwehr erklärte. Er wurde daraufhin mit Hilfe von Drohnen gesucht und schließlich an einer nahegelegenen Bushaltestelle gefunden. Der Rettungsdienst nahm sich des Mannes an.