Abnehmender Wind in Thüringen

Erfurt - Der Wind in Thüringen lässt im Laufe des Mittwochs nach. Am Vormittag gibt es noch verbreitet starke bis stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Im Bergland sind zeitweise Sturmböen angekündigt, die aber ebenfalls abnehmen.

Der Himmel ist meist bedeckt und es regnet zeitweise bei Höchsttemperaturen von zehn Grad, im Bergland neun Grad. Die Schneefallgrenze sinkt teils bis in die tiefen Lagen. Oberhalb von 400 Metern bleiben einige Zentimeter Neuschnee liegen.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel bedeckt, örtlich regnet und schneit es bei Tiefsttemperaturen von minus zwei Grad. Regional ist in den tieferen Lagen und im Bergland Glätte möglich. Lokal tritt Nebel auf.

Der Donnerstag ist bedeckt und es gibt Regen. Die Temperaturen klettern auf bis zu acht Grad, im Bergland auf bis zu fünf Grad. Es weht ein böiger Wind im Bergland.