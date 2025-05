Abor & Tynna treten an diesem Wochenende in Bremen auf. (Archivbild)

Bremen - Nach seinem Auftritt im Finale des Eurovision Song Contests (ESC) wird das Pop-Duo Abor & Tynna an diesem Wochenende beim Musik- und Kulturfestival Summersounds in Bremen erwartet. Die Geschwister, die mit dem Song „Baller“ beim ESC-Finale in Basel für Deutschland auf Platz 15 landeten, spielen nach Plan am Samstagabend. Bei dem Festival, das keinen Eintritt kostet, können Interessierte bis Sonntag Konzerte aus den Bereichen Indie, Rock, Pop, Hip-Hop, Jazz, Ska und Chanson hören, wie die Veranstalter mitteilten.