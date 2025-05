Zum sechsten Mal in Serie gewinnt Spandau die deutsche Wasserball-Meisterschaft. Finalgegner Bochum muss sich deutlich geschlagen geben.

Zum sechsten Mal in Serie

Berlin - Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben zum sechsten Mal nacheinander die deutsche Meisterschaft gewonnen. Nach dem 13:8-Auswärtserfolg bei Finalgegner Blau-Weiß Bochum sicherte sich das Team von Trainer Marko Stamm den Triumph bereits im zweiten Match der Best-of-three-Serie mit einem deutlichen 15:5. Die Begegnung gegen den zwölfmaligen Rekordchampion fand wegen der kurzfristigen Sperrung der Halle in Berlin-Schöneberg im Freiwasser des Forumbades am Olympiastadion in Charlottenburg statt.

Spandaus Sieg war trotz eines verhaltenen Beginns ungefährdet. Schon zur Halbzeit stand es 7:3. Die Berlinerinnen blieben national in der gesamten Saison ohne Punktverlust. Beste von insgesamt acht Torschützinnen für Spandau war Gesa Deike mit vier Treffern.