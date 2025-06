Stück für Stück wird der Beton der maroden Ringbrücke in Magdeburg abgetragen. Mehrere Bagger haben am Morgen mit der Arbeit begonnen. Noch im Sommer soll der Verkehr wieder laufen.

In der Magdeburger Innenstadt haben am Morgen die Abrissarbeiten der maroden Ringbrücke am Damaschkeplatz begonnen. Mehrere Bagger brechen Stück für Stück Teile der Brücke ab, wie auf Livebildern von städtischen Webcams zu sehen ist. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die Abrissarbeiten bis zum 28. Juni abgeschlossen sein. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Vorbereitungsarbeiten gegeben.

Im April musste die Brücke, die auf einer der wichtigsten Verkehrsstraßen der Landeshauptstadt liegt, gesperrt werden. Bei Untersuchungen waren massive Schäden festgestellt worden. Die Stadt plant einen kompletten Ersatzneubau. Ab August soll der Verkehr zunächst einspurig über eine Behelfsbrücke laufen.