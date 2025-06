Demitz-Thumitz - Ein Jugendlicher ist in einem Steinbruch in der Nähe von Bautzen von einer zehn Meter hohen Klippe ins Wasser gesprungen und hat sich beim Aufprall verletzt. Der 17-Jährige wurde nach dem Badeunfall am Sonntagabend in Demitz-Thumitz (Landkreis Bautzen) mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben eines Sprechers überschätzte sich der Jugendliche. Demnach schlug er glücklicherweise nicht auf Stein auf, sondern auf dem Wasser.

Die Polizei rät dazu, auf das Baden in Steinbrüchen zu verzichten. Die oft getrübte Oberfläche könne die Sicht unter Wasser erschweren und das Erkennen von Gefahren behindern.