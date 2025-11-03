Die Bauarbeiten an der A100 rund um die Ringbahnbrücke werden noch Monate in Anspruch nehmen. Ein Teil der Arbeiten ist aber geschafft und erste Sperrungen sind wieder aufgehoben.

Auf der A100 wird wegen der Ringbahnbrücke noch lange gebaut. (Symbolbild)

Berlin - Die kurzzeitige Sperrung rund um die Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost sind aufgehoben. „Der Abriss der Halenseestraßenbrücke Ost war erfolgreich“, hieß es in einer Mitteilung der Verkehrsinformationszentrale. Der Bereich auf der A100 rund um das Dreieck Funkturm sei gegen kurz vor 4.00 Uhr wieder freigegeben worden.

Die Brücke war im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke abgerissen worden. Trotz der Aufhebung der Sperrung bleibt die A100 rund um die Ringbahnbrücke einspurig.