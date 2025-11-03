Gemeinsam können Zwei- und Vierbeiner anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Doch wie das geht, muss trainiert werden. Was Interessierten geboten wird.

Die Malteser suchen Teams aus Hund und Mensch, um anderen etwas Gutes zu tun. (Archivbild)

Magdeburg - Die Malteser suchen in Sachsen-Anhalt Besitzerinnen und Besitzer von Hunden, die mit ihren Tieren andere Menschen besuchen wollen. In Begleitung ihres Vierbeiners könnten sie anderen so Zeit, Nähe und ein Lächeln schenken, teilte der Hilfsdienst mit. Im Januar nächsten Jahres soll es demnach einen Kurs als Vorbereitung auf jene Besuche geben.

Die Ehrenamtlichen und ihre Tiere würden dabei von einer Hundetrainerin angeleitet, erklärten die Malteser. In Verlauf des Kurses fänden Online-Seminare, selbstständige praktische Übungen und ein begleiteter Besuch in einer Einrichtung statt. Interessierte können sich anmelden.

Außerdem werde den Mensch-Hunde-Teams im Zuge der Ausbildung regelmäßig eine Gruppenstunde angeboten, hieß es. Der Kurs soll insgesamt drei Monate dauern. Zum Abschluss soll es eine theoretische und eine praktische Prüfung geben.