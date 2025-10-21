Der Abriss dauerte einige Tage. Der Verkehr wird noch eine Weile umgeleitet. Wie geht es nun auf der Baustelle weiter?

Nach dem Abriss müssen nun die Trümmer beseitigt werden.

Magdeburg - Die Abrissarbeiten der Brücken am Magdeburger Ring über der Brenneckestraße sind abgeschlossen. Nach Angaben der Stadt sollten die Bauwerke Schritt für Schritt abgerissen werden. Grund dafür waren massive Schäden an den Bauwerken.

Derzeit werden die Trümmer beseitigt. Mit dem Abriss wurde schon in der vergangenen Woche begonnen. Ersten Vorbereitungen folgten Arbeiten am ersten Teilbauwerk, nun wurde auch der zweite Teil abgerissen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Im November soll dann die Konstruktion einer Behelfsbrücke beginnen, hatte die Stadt erklärt. Sie hatte außerdem eine weiträumige Umfahrung über die A14 empfohlen.