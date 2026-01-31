Ein toter Chefkoch und ein schmieriger Staatsanwalt beschäftigen das Ermittler-Team von München Mord“. Ein letztes Mal müssen sich die Kommissare mit ihrem Chef Zangel herumschlagen.

München - Der Tod eines Chefkochs führt die TV-Ermittler Flierl, Neuhauser und Schaller aus der ZDF-Reihe „München Mord“ zu einem alten Fall. Damals war der heutige Co-Chef des Toten wegen Totschlags verurteilt worden. Eine Tat, die er stets bestritt. Die Kommissare stellen Mängel in den Ermittlungen des Staatsanwaltes fest.

Der Film „München Mord - Im Zweifel für den Zweifel“ ist diesen Samstag (31. Dezember) um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sowie bereits online abrufbar.

Die 22. Ausgabe der Reihe ist zugleich die letzte für Schauspieler Christoph Süß, der als ungeduldiger und überheblicher Kriminaloberrat Helmut Zangel die Nerven der Ermittler strapazierte. Drehbuchautor Peter Kocyla schreibt ihm einen passenden Abschied.

Christoph Süß steigt aus privaten Gründen aus „München Mord“ aus. „Wir hatten es lustig. Das aufzugeben war nicht leicht, muss aber leider sein“, sagte er dazu. Der 58-Jährige konzentriert sich nun auf seine Moderation des satirischen Wochenmagazins „quer“ im BR Fernsehen. Spannend bleibt nun, wie es künftig ohne Zangel bei „München Mord“ weitergeht.

Staatsanwalt mit blauem Auge

Die Köche Maximilian Dobek (Manuel Cortez) und Oliver Gerg (Shenja Lacher) hatten einst in umgekehrter Hierarchie gearbeitet. Damals war Gerg der Chefkoch. Eine Verurteilung wegen Totschlags versperrte ihm die weitere Karriere. Inzwischen ist Gerg frei und arbeitet in einem anderen Restaurant unter Dobek. Der bekommt Ärger mit einem unzufriedenen Gast. Dieser Gast war ausgerechnet Staatsanwalt Lukas Benedikt (Thomas Loibl), der damals die Ermittlungen gegen Gerg leitete. Rasend vor Wut verpasst ihm Dobek ein blaues Auge. Wenig später wird Dobek tot aufgefunden.

Kriminalrat Zangel mischt sich wie immer in die Arbeit der Kommissare Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) ein. Staatsanwalt Benedikt mischt sich nicht nur ein, er will die Ermittlungen beeinflussen. Ein arroganter Auftritt des Staatsanwaltes vor den Kommissaren macht sogar Zangel sprachlos.

Chefkoch Dobek aus dem Münchner Gourmettempel Tanoshimi wurde just am Tag, an dem er ums Leben kam, von seinem Chef Franz-Josef Penkofer (Lukas Turtur) entlassen. Anlass: Die Beschwerde des Gastes.

Flierl, Neuhauser und Schaller zweifeln immer mehr an den Ermittlungen des Staatsanwalts im Fall Gerg. Für den Staatsanwalt steht allerdings fest: einmal Täter, immer Täter. Dann erleben die Ermittler eine überraschende Wende in dem Fall, der sich auch um die Frage dreht: Wie weit darf Loyalität gehen?