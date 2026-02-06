Nach wetterbedingten Einschränkungen stört nun auch noch ein technischer Defekt den Berliner Berufsverkehr. Was bisher dazu bekannt ist.

Zwischen dem Treptower Park und der Sonnenallee hat ein technisches Problem zu einer Sperrung der Strecke geführt. (Symbolbild)

Berlin - Die A100 in Richtung Wedding ist aktuell zwischen Treptower Park und Sonnenallee gesperrt. Ein technisches Problem hatte dies in den frühen Morgenstunden notwendig gemacht, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Informationen über den konkreten Grund der Störung wurden zunächst nicht mitgeteilt. Auch über ein mögliches Ende der Sperrung lagen noch keine Angaben vor.