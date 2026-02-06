Schnee, Schneegriesel und Schneeregen: Niederschlag in all seinen Facetten erwartet die Menschen in den nächsten Tagen. Dabei wird es nahezu überall in Berlin und Brandenburg gefährlich glatt.

Berlin/Potsdam - Auch zum Ende der Woche lässt das ungemütliche Winterwetter Berlin und Brandenburg nicht los. Schnee und Regen in Verbindung mit Werten um den Gefrierpunkt sorgen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weiterhin für rutschige Straßen. Eine neue Unwetterwarnung gilt demnach für große Teile Berlins und Brandenburgs. Nur in den südlichsten Teilen der Hauptstadtregion sei die Glatteisgefahr niedriger.

Der Freitag startet demnach mit leichtem Frost sowie gefrierendem Regen oder Sprühregen. Vor allem auf dem Weg zur Arbeit sei deshalb äußerste Vorsicht geboten. Die Temperaturen liegen zwischen minus einem Grad in der Uckermark und vier Grad im Süden Brandenburgs. In der Nacht sorgen Schneegriesel und gefrierender Regen erneut für Glättegefahr.

Bis zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter nass. Bei leichten Plusgraden bis zu vier Grad gibt es am Samstag und Sonntag einen Wechsel aus Schneegeriesel, Schneeregen und Sprühregen. Vor allem am Morgen sowie in der Nacht kann dieser laut DWD überfrieren und zu Glätte führen. Dennoch soll sich die Lage langsam entspannen, wie es hieß. In der neuen Woche wird es wieder kälter, dafür aber auch trockener.