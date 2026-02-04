weather bedeckt
Ein Lkw-Unfall legt die Autobahn 7 lahm – beide Richtungen sind zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg gesperrt.

Von dpa 04.02.2026, 22:22
Wie lange die Sperrung dauert, war noch unklar. (Symbolbild) Daniel Vogl/dpa

Göttingen - Die Autobahn 7 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg gesperrt. Das gelte in beiden Fahrtrichtungen, wie die Polizei in Göttingen mitteilte. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen. Weitere Angaben über den Unfall gab es noch nicht.