Wetter Wo fällt erneut die Schule aus?
Glatte Straßen sorgen weiter für leere Klassenzimmer. In mehreren Regionen Niedersachsens fällt am Donnerstag der Präsenzunterricht aus.
04.02.2026, 19:55
Hannover - Das Winterwetter mit Glatteisgefahr sorgt erneut für Schulausfälle in niedersächsischen Landkreisen. „Zahlreiche Strecken sowie Haltestellen und Schulhöfe sind immer noch vereist“, teilte etwa ein Sprecher des Landkreises Aurich mit. Wo fällt der reguläre Unterricht am Donnerstag aus? Eine Übersicht nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen:
- Landkreis Aurich
- Stadt Delmenhorst
- Landkreis Cloppenburg
- Landkreis Friesland
- Landkreis Ammerland
- Landkreis Wittmund auf dem Festland
- Landkreis Diepholz
- Stadt Emden
- Landkreis Oldenburg
- Landkreis Vechta
- Landkreis Leer
- Landkreis Wesermarsch