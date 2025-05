Beim FC Bayern stehen die Personalplanungen in der Abwehr im Fokus. Ein Routinier geht am Saisonende. Kommt ein Nationalverteidiger?

Eric Dier verlässt den FC Bayern am Saisonende - als Meister?

München - Der FC Bayern München muss den Engländer Eric Dier aus seinen komplexen Abwehrplanungen für die kommende Saison streichen. Der 31-Jährige verlässt den Fußball-Rekordmeister am Saisonende ablösefrei, wie Sportdirektor Christoph Freund vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag gegen RB Leipzig bestätigte. Dier steht vor einem Wechsel zur AS Monaco.

„Kein Thema“ sei aktuell eine Verpflichtung des ablösefreien Nationalverteidigers Jonathan Tah (29) von Bayer Leverkusen. Man wolle jetzt zunächst den Gewinn der deutschen Meisterschaft „eintüten“, sagte Freund (47) und werde danach „die Planungen für Sommer vorantreiben“.

„Mit Eric Dier haben wir in den letzten Wochen Gespräche geführt über eine mögliche Vertragsverlängerung. Er hat uns aber jetzt mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Das ist Fakt“, sagte Freund.

Der Österreicher verriet, dass sogar eine Verlängerung um zwei Jahre „eine Option“ gewesen wäre. „Es gibt aber eine andere Möglichkeit, wo er einen noch längerfristigen Vertrag unterschreiben kann“, berichtete Freund. Dem Vernehmen lockt Monaco Dier mit einem Dreijahresvertrag. Dieser soll nach dpa-Informationen zudem finanziell sehr lukrativ sein.

Dier war im Januar 2024 zunächst auf Leihbasis von den Tottenham Hotspur nach München gewechselt. Er war stets verlässlich zur Stelle, wenn er wie aktuell in der Münchner Abwehr gebraucht wurde. „Es war ein super Zeit mit Eric“, sagte Freund vor den noch ausstehenden drei Bundesliga-Partien.

Einsatz bei Club-WM offen

„Er hat es richtig gut gemacht. Er ist ein super Junge. Hoffentlich krönt er seine Bayern-Zeit mit seinem ersten Titel“, sagte Freund. Offen ließ der Sportdirektor, ob Dier angesichts der Vertragslaufzeit bis zum 30. Juni eventuell noch die Club-WM vom 15. Juni bis 13. Juli für die Bayern spielt. Das werde man intern mit dem Abwehrspieler bereden.