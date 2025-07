Die Feuerwehr wird in Spandau zu einem Unfall gerufen. Ein BVG-Bus war auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen. Was ist bislang bekannt?

Berlin - Acht Schüler und eine Frau sind bei dem Zusammenstoß eines BVG-Busses mit einem Auto in Berlin-Spandau leicht verletzt worden. Die neun Verletzten wurden nach dem Unfall auf der Kreuzung Falkenseer Damm/Askanierring in umliegende Kliniken gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Weitere Angaben zum Unfallhergang lagen zunächst vor. Die Kinder waren demnach Teil einer Schulgruppe und saßen in dem Bus. Die Frau saß in dem Auto.