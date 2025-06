An einer Kreuzung in Wittenberg krachen zwei Autos zusammen. Acht Menschen werden verletzt, darunter auch drei Kinder.

Wittenberg - Acht Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Wittenberg leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Samstagabend an einer Kreuzung im Ortsteil Abtsdorf die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Sie krachte mit ihrem Wagen in das Auto eines 34-Jährigen.

Der Wagen des Mannes schleuderte nach Polizeiangaben nach dem Zusammenstoß gegen einen Baum. Die fünf Insassen im Auto der Frau sowie die drei Insassen im Wagen des Mannes wurden in eine Klinik gebracht. Unter den Verletzten sind auch drei Kinder, sagte ein Sprecher.