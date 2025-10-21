Unfall Achtjähriger stirbt nach Verkehrsunfall in Gera
Ein 8-jähriges Kind wird am Montagmorgen in Gera von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Später am Tag kommt die traurige Nachricht, dass der Junge an den Verletzungen gestorben ist.
21.10.2025, 07:23
Gera - Ein achtjähriger Junge ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus in Gera gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Montagmorgen von einem Pkw eines 69-Jährigen angefahren und schwer verletzt worden. Zuvor sei es unvermittelt auf die Straße gelaufen. Der Pkw-Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er habe unter Schock gestanden und sei noch vor Ort psychologisch betreut worden.