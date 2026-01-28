Unbekannte klingeln an der Tür und geben sich als Jugendamtsmitarbeiter aus: Genau das ist bei einer Frau im Eichsfeld passiert. Was in solchen Fällen zu tun ist.

Das Landratsamt im Landkreis Eichsfeld warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Jugendamts ausgeben. (Symbolbild)

Heiligenstadt - Der Landkreis Eichsfeld warnt vor falschen Mitarbeitern des Jugendamts. Derzeit gebe es Hinweise darauf, dass im Landkreis Personen unterwegs seien, die sich fälschlicherweise als Amtsmitarbeiter ausgeben, hieß es in einer Mitteilung.

Konkret sei ein Fall bekanntgeworden, in dem jüngst zwei Menschen bei einer Bewohnerin klingelten und sich unter Vorwand, vom Jugendamt zu sein, Zugang zur Wohnung verschafft hätten, sagte ein Sprecher des Landratsamtes auf Nachfrage.

Frau schöpfte Verdacht

Der Verlauf des Besuchs sei der betroffenen Frau seltsam erschienen und auf Nachfrage beim Jugendamt sei ihr erklärt worden, dass bei ihr kein Hausbesuch geplant gewesen sei. Es sei nicht klar, was die beiden Betrüger wollten und um wen es sich bei ihnen handelte, so der Sprecher.

Gemeldete Fälle mit falschen Jugendamtsmitarbeitern seien zwar eine Ausnahme, es könne aber eine Dunkelziffer geben, so der Sprecher.

Dienstausweise prüfen

Entsprechend empfehle das Jugendamt, zunächst Dienst- und Personalausweise zu prüfen, die alle Mitarbeitenden des Jugendamts mit sich führen. Im Zweifelsfall sollte das Jugendamt direkt angerufen werden, um zu klären, ob tatsächlich ein Hausbesuch geplant sei.