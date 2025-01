Berlin - Der ADAC erwartet zum Start der Winterferien volle Straßen in und um die Skigebiete - allerdings weniger in Berlin und Brandenburg. Mit Staus in den Alpen und in den Mittelgebirgen müsse am Wochenende morgens und abends gerechnet werden, sagte Sprecherin Claudia Löffler. Sie riet Familien dazu, sich außerhalb der Stoßzeiten auf den Weg in den Winterurlaub zu machen. Die Winterferien beginnen in Berlin und Brandenburg (inklusive Wochenende) an diesem Freitag und gehen bis 9. Februar.

Auch Baustellen und plötzliche Wintereinbrüche könnten laut ADAC zu Staus führen. Unter anderem auf der A10 werde auf dem westlichen Ring bei Werder gebaut, aber auch auf der A12 bei Frankfurt (Oder) auf dem Weg Richtung Polen. Wer ins Ausland reise, solle sich darüber informieren, welche Bestimmungen für Winterreifen und Schneeketten gelten. „Im Ausland gibt es meist andere Regeln als bei uns“, sagte Löffler. Sie empfahl, das Kettenanlegen vorher noch einmal zu üben und bei Staus an die Rettungsgasse zu denken.