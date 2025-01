Der evangelische Landesbischof wirft Jüterbogs Bürgermeister Hetze vor und stellt sich an die Seite zweier Pfarrer. Auch die Polizei prüft ein Youtube-Video des AfD-Rathauschefs.

Streit in Jüterbog

Der Bürgermeister von Jüterbog, Arne Raue, liegt wegen Aussagen in einem YouTube-Video im Streit mit der evangelischen Kirche, die sich Hetze ausgesetzt sieht. (Archivbild

Jüterbog - Die evangelische Kirche liegt im Streit mit dem Jüterboger Bürgermeister Arne Raue (AfD) aufgrund von Vorwürfen in einem Video gegen zwei Pfarrer. Auch die Polizei hat sich eingeschaltet. Die Polizeidirektion West teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, der Inhalt des Videos werde auf strafrechtliche Relevanz geprüft.

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) kritisierte in einer Mitteilung, Raue verunglimpfe zwei Pfarrer und greife die Ehrenamtsgruppe „Gemeinsam in Jüterbog“ massiv an. Diese Gruppe engagiert sich für die Flüchtlingshilfe.

Bürgermeister geht zwei Pfarrer in YouTube-Video an

Raue hatte in einem Video auf seinem privaten Youtube-Account am Silvestertag gesagt, Pfarrerin Mechthild Falk habe „Straftaten ihrer Neuankömmlingsschützlinge“ gedeckt. Er wandte sich auch gegen Pfarrer Tileman Wiarda und warf ihm vor, zu hetzen und zu spalten.

Raue, der seit kurzem AfD-Mitglied ist, sagte, dass er im Video seine Privatmeinung äußere. Er ist der einzige hauptamtliche Bürgermeister der AfD in Brandenburg, will aber in den Bundestag einziehen.

Landesbischof: Verbale Angriffe unerträglich

„Die verbalen Angriffe von Bürgermeister Arne Raue auf Pfarrerin Mechthild Falk und Pfarrer Tileman Wiarda sind unerträglich. Ich danke ihnen für den sehr guten Dienst, den sie für ihre Kirche und die Menschen in Jüterbog machen“, sagte Landesbischof Christian Stäblein. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Hetze unser Miteinander zersetzt.“

Raue: Sage, was ich denke

Der Bürgermeister sagte der dpa zu seinem Video, es herrsche Meinungsvielfalt und er sage genau das, was er denke. Raue kritisierte eine Demonstration vor dem Rathaus in Jüterbog, bei der es „Nazis raus“-Rufe gegeben habe.

Pfarrer Wiarda teilte auf Anfrage mit: „Ich war bei der angesprochenen Demo vor Ort und habe den provokanten und zielgerichteten Auftritt von Arne Raue verfolgen dürfen, der leider das Ziel erreichte, das er hatte, als einzelne (!) aus der Gruppe ihn als Nazi bezeichneten.“ Der Pfarrer kritisierte auch, Raue versuche, ihn als Pfarrer zu diskreditieren. Die Gesamtkirchengemeinde Jüterbog forderte den Bürgermeister auf, seine Äußerungen öffentlich zurückzunehmen.

In seinem Video sprach Raue den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg an und wetterte gegen Migranten. Er sagte unter anderem, Deutschland werde weiter „die Plünderer“ ins Land holen.

Kurz vor Weihnachten war ein 50-jähriger Mann dort mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gerast. Bislang sind sechs Menschen nach der Attacke gestorben, zudem gab es knapp 300 Verletzte.