Laut Hochrechnungen gibt es Platz zwei für die AfD bei der Bundestagswahl in Deutschland - doch in Sachsen-Anhalt gibt es einen Rücktritt. Wieso?

Magdeburg - Nach parteiinterner Kritik hat Jan Wenzel Schmidt seinen Rücktritt als AfD-Generalsekretär in Sachsen-Anhalt angekündigt. „Ich werde mich auf meine Arbeit in Berlin konzentrieren“, sagte der Bundestagsabgeordnete der dpa zu entsprechenden Informationen der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Schmidt war von 2016 bis 2021 Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt und ist seit Oktober 2021 Bundestagsabgeordneter. Er bewarb sich bei der Bundestagswahl erneut im Wahlkreis Börde.

Schmidt war in der AfD zuletzt in die Kritik geraten, ihm wurden Lügen und Erpressung vorgeworfen. AfD-Mitglieder hatten für den Landesparteitag am 2. März einen Abwahlantrag vorbereitet.