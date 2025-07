Die 85-Jährige wollte eine Straße in Weißensee überqueren, als sie mit dem Motorrad zusammenstieß. Sie wurde noch notoperiert, starb aber in der Nacht.

Die 85-Jährige war am Mittwoch beim Überqueren einer Fahrbahn in Weißensee mit einem Motorrad zusammengestoßen und schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad ist eine ältere Frau ihren Verletzungen erlegen. In der Nacht sei die Seniorin gestorben, teilte die Berliner Polizei mit. Die 85-Jährige war am Mittwoch beim Überqueren einer Fahrbahn in Weißensee mit einem Motorrad zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Die 85-Jährige wollte der Polizei zufolge die Berliner Allee auf Höhe der Mahlerstraße überqueren. Sie wurde nach dem Unfall notoperiert. Auch der 35 Jahre alte Motorradfahrer, der noch eine Notbremsung versucht hatte, und seine Beifahrerin wurden durch den Sturz verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt.