weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Angriffe auf AfD: AfD-Geschäftsstelle in Berlin-Treptow mit Farbe besprüht

Angriffe auf AfD AfD-Geschäftsstelle in Berlin-Treptow mit Farbe besprüht

Beschmierungen von Parteibüros passieren ständig. Diesmal trifft es die AfD.

Von dpa 26.11.2025, 13:25
Die Polizei ermittelt, nachdem ein AfD-Büro beschmiert wurde. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt, nachdem ein AfD-Büro beschmiert wurde. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Berlin - Eine Geschäftsstelle der AfD in Berlin-Treptow ist mit rosa Farbe besprüht worden. Außerdem schrieb jemand einen Schriftzug in schwarzer Farbe auf einen Schaukasten des AfD-Bezirksverbandes, der sich gegen die Partei richtete. Die Sachbeschädigung in der Winckelmannstraße in Johannisthal wurde am Dienstag angezeigt, wie die Polizei mitteilte.