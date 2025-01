AfD in Dahlenburg: Eier und Bengalos fliegen

Ein Fahrzeug wird im Kreis Lüneburg am Rande einer AfD-Wahlkampfveranstaltung mit einem brennenden Bengalo beworfen.

Dahlenburg - Brennende Bengalos haben Gegendemonstranten am Rande einer AfD-Veranstaltung im Kreis Lüneburg geworfen. Auch Eier flogen in Richtung der AfD-Anhänger in Dahlenburg, wie ein Polizeisprecher berichtete. „Es kam zu leichten Ausschreitungen“, sagte er. Es sei aber niemand schwerer verletzt worden.

Insgesamt seien am Abend rund 700 Gegendemonstranten vor Ort gewesen. Die AfD habe etwa 200 Anhänger zu einer Wahlkampfveranstaltung im Bürger- und Kulturhaus unter dem Slogan „Zeit für Deutschland“ begrüßen wollen. Eine Bilanz des Einsatzes werde es am Sonntag geben, sagte der Polizeisprecher.