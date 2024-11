Auf ihrem Parteitag in Löbau will die sächsische AfD das Personal für die Bundestagswahl bestimmen. Die Liste sorgt auch für Überraschungen.

Löbau - Die sächsische AfD will am Wochenende (Samstag ab 10.00) auf einem zweitägigen Parteitag ihre Kandidaten für die Landesliste zur Bundestagswahl im Februar nominieren. Unter den Kandidaten ist neben dem Bundesparteivorsitzenden Tino Chrupalla auch der Mitgründer und Ehrenvorsitzende der Partei, Alexander Gauland. Zu dem Parteitag in Löbau werden rund 400 bis 500 Mitglieder erwartet. Der Verfassungsschutz stuft die Partei in Sachsens als gesichert rechtsextremistisch ein.

Der AfD-Kreisverband Görlitz hatte Chrupalla bereits am 17. November zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl gekürt, er will für den ersten Listenplatz antreten. Bereits bei der vorigen Bundestagswahl hatte Chrupalla seinen Wahlkreis Görlitz klar gewonnen. Kandidieren könnte auch der Europaabgeordnete Maximilian Krah, der zuletzt laut Medienberichten bei mehreren Veranstaltungen im Chemnitzer Umland auftrat.

Die nächste Bundestagswahl findet nach dem Ampel-Aus voraussichtlich am 23. Februar 2025 statt. Bei der vorigen Wahl hatte die AfD mit 24,6 Prozent der Zweistimmen in Sachsen die CDU mit 17,2 Prozent weit hinter sich gelassen.