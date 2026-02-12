Der neu gewählte stellvertretende Landeschef der AfD-Jugend in Brandenburg war vor mehreren Jahren bei einem Gedenken in Nauen dabei, das Rechtsextremisten organisierten. Was sagt er dazu?

Nauen/Rathenow - Der Vize-Landeschef der Brandenburger AfD-Jugend Generation Deutschland, Felix Niedermeyer, hat seine Teilnahme an einer Veranstaltung von Rechtsextremisten im Jahr 2017 verteidigt. Die „Freien Kräfte Neuruppin - Osthavelland“ hatten für den 20. April 2017 in Nauen zu einem „Gedenken an die Bombenopfer“ eingeladen, der Verfassungsschutz Brandenburg stuft sie als rechtsextremistisch ein. Auch die rechtsextreme NPD war laut Geheimdienst an der Veranstaltung beteiligt. Die „Märkische Oderzeitung“ hatte über Niedermeyers Teilnahme berichtet und ein Foto veröffentlicht.

„Was meine Teilnahme an der Veranstaltung angeht, war mir zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt, wer der Anmelder war“, teilte Niedermeyer der Deutschen Presse-Agentur mit. „Ich war dort, um der Opfer des alliierten Bomberangriffs auf Nauen am 20. April 1945 zu gedenken. Hätte ich zum damaligen Zeitpunkt gewusst, welche Gruppierungen diese Veranstaltung angemeldet haben, hätte ich vermutlich nicht teilgenommen.“

„Freien Kräfte“ unvereinbar mit AfD

Die „Freien Kräfte Neuruppin - Osthavelland“ stehen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Wer Mitglied der „Freien Kräfte“ ist, kann nicht Mitglied der AfD werden. Niedermeyer erklärte, er sei nicht deren Mitglied gewesen. Vor seiner AfD-Mitgliedschaft habe er nur einem regionalen Simson-Verein angehört.

Der schwerste Bombenangriff auf Nauen war am 20. April 1945. Der 20. April ist auch der Geburtstag Adolf Hitlers. Der Verfassungsschutz Brandenburg berichtete über das Treffen in seinem Bericht 2017. Bei Facebook luden „Die Freien Kräfte Neuruppin - Osthavelland“ zu dem Gedenken ein.

Als „Freie Kräfte“ bezeichnen sich nach Angaben des Verfassungsschutzes Neonationalsozialisten, die sich bewusst außerhalb rechtsextremistischer Parteien, Vereine und anderer fester Strukturen wie Kameradschaften verorteten. Die NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) stelle für „Freie Kräfte“ das historische Vorbild ihrer politischen Arbeit dar.

AfD-Landesverband war Teilnahme bekannt

Niedermeyer wurde am vergangenen Samstag zum Vize-Landesvorsitzenden der Generation Deutschland (GD) gewählt. Er ist auch stellvertretender Kreisvorsitzender der AfD Havelland. Der Verfassungsschutz ordnet sowohl den AfD-Landesverband als auch die GD als rechtsextremistisch ein.

Die AfD Brandenburg sieht kein Problem darin, dass Niedermeyer 2017 bei der Veranstaltung der „Freien Kräfte“ dabei war. Seine Teilnahme daran sei „uns bekannt“, teilte Landeschef René Springer mit. Niedermeyer sei zudem nie Mitglied der „Freien Kräfte“ oder der NPD gewesen.